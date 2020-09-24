Многострадальный корпус лицея в Камне-на-Оби все же сдадут в эксплуатацию

Новости 01.10.2020 15:46 323

Все работы во втором корпусе каменского лицея №4 будут завершены в октябре. И уже к началу следующей четверти, здание будет открыто, сообщили в министерстве образования и науки Алтайского края

«По состоянию на 25 сентября в здании практически завершены внутренние работы, установлена пожарная сигнализация. Все кабинеты оборудованы мебелью, оргтехникой. Технический персонал проводит генеральную уборку помещений, чтобы провести все необходимые лабораторно-инструментальные исследования для получения положительного заключения надзорных органов», – прокомментировала начальник управления образования администрации Каменского района Надежда Корыткина.

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Она также рассказала, что на днях власти должны получить акты пусконаладочных работ пожарной сигнализации для положительного заключения МЧС. Заключение Роспотребнадзора - в октябре.

Как ранее сообщал «Политсибру», корпус уже два ремонтируется по краевой адресно-инвестиционной программе. Кроме согласования пожарной сигнализации там вовремя не успели сделать ограждения и отмостки.

Теперь же в минобре сообщают, что наружные работы тоже завершат в течение октября.

Планируемая дата завершения ремонтных работ – 9 ноября, как раз к началу второй учебной четверти, подчеркнули в ведомстве.