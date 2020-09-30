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Минобороны России погасило долги перед АО «Алтайэнергосбыт»

Новости
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Долги Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ЦЖКУ) перед АО «Алтайэнергосбыт» с начала 2020 года сократились в 7 раз и по состоянию на 01 сентября 2020 года составили                    13,229 млн. рублей. Таким образом, на текущий момент задолженность ЦЖКУ перед АО «Алтайэнергосбыт» достигла своего исторического минимума. Подобный закономерный итог стал возможен благодаря активным действиям руководства ЦЖКУ, предпринимаемым для осуществления расчётов за потреблённую электроэнергию в рамках действующих контрактов.

Заместитель генерального директора АО «Алтайэнергосбыт» Сергей Петров:

"В текущем году ЦЖКУ предприняты беспрецедентные меры, направленные на погашение задолженности прошлых периодов. Благодарим руководство ЦЖКУ за сотрудничество и выражаем надежду, что и в дальнейшем наше партнёрство будет развиваться в столь же конструктивном ключе".

Автор: Политсиб.ру

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