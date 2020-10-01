Алтайский профессор собрал из «лего» коронавирус и рассказал как от него спастись

Новости 01.10.2020 15:20 1308

Профессор Андрей Коломиец рассказал откуда берется пандемия. Как пояснил «Политсибру» сам Коломиец, ролик записан по просьбе Минобра Алтайского края для разъяснения вопросов вакцинации при COVID-19 среди школьников, студентов, их родителей и педагогов.

Частое возникновение эпидемий, по мнению профессора, возникает в связи с большой плотностью населения, тесными контактами между людьми. Что провоцирует очень быструю передачу инфекции между людьми.

«Развитие пассажирских, грузовых перевозок, авиа, железнодорожный, морской и другие виды транспорта способствуют распространению инфекции с континента на континент», - сказал он.

Также часть вирусом может передаваться с животными, для которых объявленный карантин работать не будет. То есть карантинные мероприятия дают ограниченный эффект, «размазывают» эпидемию по времени. Лекарств, которые могут победить вирус нет, поэтому назначают лекарства, которые могут предотвратить серьезные осложнения, облегчить состояние и тд.

«Единственный метод, который помогает уничтожить вирус – вакцинация», сказал он.

На примере модели из конструктора Коломиец показал, как развивался коронавирус до того как стал способен вызывать инфекцию, которая привела к пандемии.