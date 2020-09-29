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Близкие главы Первомайского района собирают деньги на его реабилитацию

Новости
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Друзья главы Первомайского района Александра Иванова, уже больше двух недель находящегося в больнице, регистрируют фонд для сбора средства на реабилитацию за рубежом, сообщает «Толк».

«Хотели назвать «Фонд помощи Александру Иванову», но для этого требуется его личное письменное согласие, которое, к сожалению, он не может дать. По закону такое согласие могли бы дать родители Александра, но их уже нет в живых», – рассказал изданию друг Иванова Сергей Воеводин. 

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Новости

Фонд назвали «СОдружество». Первые две буквы - аббревиатура студенческих отрядов. До назначения главой района он несколько лет возглавлял Алтайский краевой штаб студотрядов.

О том, что чиновнику может потребоваться реабилитации в другой стране, сказали медики. Пока Александр Иванов находится в краевой клинической больнице скорой помощи.

«Дай бог, когда Александр придет в себя, мы получим его согласие и дадим фонду его имя. В перспективе мы надеемся, что он сам возглавит этот фонд и будет продолжать благотворительную деятельность», – добавил Воеводин

Как ранее сообщал «Политсибру», инцидент произошел в ночь на 14 сентября 2020 года. Официально сообщили, что он получил бытовую черепно-мозговую травму. По неофициальной информации, это произошло в одном из ресторанов Барнаула, где Иванов якобы отмечал какое-то торжество.

Автор: Политсиб.ру

Фото: opaltai.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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