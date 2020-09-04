Бизнес-объединения Алтайского края выступили против назначения Осипова на должность омбудсмена

Новости 01.10.2020 13:57 748

Руководители крупных бизнес-сообществ Алтайского края отказались поддерживать кандидатуру депутата парламента Андрея Осипова на пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе. Они написали официальный ответ правительству, которое обратилось к ним с таким предложением. Документ имеется в распоряжении «Политсибру».

21 сентября бизнес-объединениям поступило письмо, подписанное заместителем губернатора Виталием Снесарем. В нем было предложение выразить мнение по поводу кандидатуры Осипова на должность бизнес-омбудсмена.

Вот, что на это ответили предприниматели в письме, датированным 25 сентября:

«Поддержать кандидатуру Андрея Осипова, к сожалению, не сможем. Он, занимаясь страховой деятельностью, имеет хорошую деловую репутацию в своем кругу, пользуется заслуженным уважением как депутат АКЗС. Вместе с тем он совершенно не известен нам в качестве защитника предпринимательских интересов».

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Также бизнесмены пишут, что Осипов, по их мнению, никогда не оказывал никакого содействия предпринимательскому сообществу «в решении насущных вопросов», не имеет практики взаимодействия с малым и средним бизнесом и необходимого опыта.

Эту должность, по их мнению, должен занимать человек, «вышедший из активной предпринимательской среды» и «имеющий авторитет общественного деятеля».

Под этим заявлением подписались руководители «Алтайского союза предпринимателей», алтайских отделений «Опоры России» и «Деловой России», Союза крестьянских (фермерских) формирований, Союза ремесленников, Союза рекламистов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края.

Сам Осипов на момент публикации материала был недоступен для комментариев. Но как он по этой же теме ранее сказал «Алтапрессу», писать такие письма без проведения с ним личной встречи - некорректно.

Андрей Осипов напомнил, что занимался бизнесом 20 лет (он - основатель страховой компании «АСКО-Мед»). Он знает все трудности предпринимательства и как депутату АКЗС ему доводилось защищать права в том числе и бизнесменов.

Напомним, пока еще действующий бизнес-омбудсмен Павел Нестеров (работал в этой должности с 2013 года) сообщил губернатору о добровольном и досрочном желании покинуть пост 1 сентября. Полномочия он исполняет до 29 октября. Назначить нового уполномоченного должны депутаты АКЗС на сессии в конце месяца. Кандидатуры предлагает глава региона после согласования с предпринимательским сообществом и федеральным омбудсменом Борисом Титовым.

Правда, пока не понятно, когда именно состоится сессия и в каком пройдет формате. Сентябрьское заседание было отменено из-за коронавируса у губернатора Виктора Томенко и нескольких депутатов АКЗС.