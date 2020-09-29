Показатели заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае соответствуют январским цифрам, когда школы массово закрывались на карантин

Новости 01.10.2020 13:45 739

По данным алтайского Роспотребнадзора, в Алтайском крае зарегистрировано 22,6 тыс. случаев заболеваний ОРВИ. Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается только среди взрослого населения, случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано, отмечает ведомство.

При этом данные по заболеваемости существенно превышают показатели прошлого сезона. Так, близкое количество заболевших было зарегистрировано только в начале февраля 2020 года. К этому времени был приостановлен образовательный процесс в 72 школах (частично или полностью) и детских садах.

В этом сезоне Роспотребнадзор продолжает вакцинацию населения от гриппа и сетует на неактивность населения в этом вопросе. На 25 сентября за счет федерального бюджета привито более 550 тысяч человек, что составляет практически 24 % жителей региона. В планах за счет бюджета вакцинировать 1,222 млн. человек. За личные средства и финансы работодателя в Алтайском крае поставили прививки менее 500 человек.

Напомним, ранее министр образования края Максим Костенко объяснил рост заболеваемости в школах долгим отсутствием детей в коллективах.