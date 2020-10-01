Девять смертей и почти 250 тяжелобольных пациентов, в Алтайском крае нет коронавирусных пациентов, лечащихся амбулаторно

Новости 01.10.2020 12:05 1388

По данным оперштаба, в Алтайском крае подтверждено 98 случаев заболевания коронавирусом. Из них 59 человек - в Барнауле. В Бийске подтверждено 8 новых случаев, Новоалтайске – 5, Белокурихе, Яровом, Первомайском, Усть-Пристанском, Шелоболихинском районах – по 3 заболевших, Целинном районе – 2, Алейске, Заринске, Рубцовске, Алтайском, Баевском, Быстроистокском, Завьяловском, Ребрихинском, Усть-Калманском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае официально подверждено 13 921 и случаев инфицирования. количество выписанных по выздоровлению – 12 285 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1148 человека, из них в госпиталях находятся 1148 пациентов.

Любопытно, что судя по данным оперштаба, амбулаторно получающих лечение пациентов с коронаирусом нет. В то же время количество бессимптомно переносящих инфекцию пациентов увеличилось на 15 человек. Так бессимптомное течение на сегодняшний день зафиксировано у 5515 пациентов, в 3917 случаях инфекция протекает в форме ОРВИ, у 4489 больных - как внебольничная пневмония. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 246 и 86 соответственно.

За сутки скончалось 9 пациентов, из них непосредственно от коронавируса – 3, иные причины привели к смерти 6 человек. За весь период скончалось 493 человека. От коронавирусной инфекции всего скончались 211 человек, по иным причинам смерти – 278 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 492496 человек. За прошедшие сутки – 5142.