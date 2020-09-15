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Многодетная семья в Алтайском крае добилась положенной ей выплаты только через омбудсмена

Новости
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О ситуации, в которую попала многодетная семья сообщил на своей странице в инстаграм   уполномоченный по правам человека Борис Ларин.  

Он рассказал, что многодетная малообеспеченная семья из Барнаула пыталась добиться  назначения ежемесячных выплат на малолетних детей несколько месяцев.  

«Подав в Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу необходимые документы через Единый портал государственных и муниципальных услуг родители надеялись беспрепятственно реализовать законное право своих детей на социальное обеспечение.  Но по итогам рассмотрения обращения они получили уведомление об отказе в назначении выплат. Причина - превышение размера среднедушевого дохода на каждого члена семьи. При этом, за месяц до обращения за государственной помощью отец троих детей лишился работы, и размер доходов семьи значительно сократился», - пишет Борис Ларин.

В итоге многодетная мать обратилась за помощью к омбудсмену. Уполномоченный направил  запрос в министерство соцзащиты, в результате проверки был выявлен технический сбой программы, из-за которого специалисты не учли информацию о  том что  глава семьи остался без работы.   В итоге решение о выплате было пересмотрено, выплаты были начислены с учетом пропущенного периода.

Напомним, ранее алтайское отделение Пенсионного фонда России  разыскивало детей, на которых так и не подали заявление на выплату родители.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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