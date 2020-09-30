Квартира за 84 млн рублей. Эксперты составили рейтинг самого дорого жилья в регионах Сибири

Рейтинги 01.10.2020 11:19 284

Эксперты Циан проанализировали цены на рынке вторичной недвижимости во всех 10 регионах Сибирского федерального округа. И выбрали самую дорогую квартиру в каждом. Цены от 84 до 6,7 млн рублей.

Итак, лидером рейтинга стал Красноярск - 84 млн рублей. Максимальная цена на вторичном рынке установлена на многокомнатное помещение с восемью санузлами и лоджией, общая площадь - 500 кв.м. Этот объект может использоваться и как жилье, и как офис. И расположен он в историческом особняке 1849 года постройки («Дом купца Полуянова»).

На втором месте Новосибирск (на фото ниже), где продается квартира за 80 млн рублей. Это пятикомнатный пентхаус с террасой на проспекте Академика Коптюга площадью 350 кв. м на 14-м этаже 16-этажного дома. Из окон квартиры открывается панорама новосибирского Академгородка.

Далее идет Иркутск (на фото ниже) с квартирой за 67 млн рублей. Площадь объекта на Российской улице - 376,9 кв. м. На трех уровня имеется четыре спальни, домашний кинотеатр, SPA-зона с сауной, хамамом, бассейной с гидромассажем, тренажерный зал и просторная терраса. Есть даже своя автономная электроподстанция.

Самая дорогая квартира в Омске (на фото ниже) стоит 48 млн рублей за 275 квадратов. Это двухуровневый дизайнерский лофт на улице Красина рядом с областной администрацией и набережной Иртыша.

В Томске максимальный ценник в 30 млн на трехкомнатную квартиру на улице Белинского, площадью 176,7 кв. м. Там дизайнерский ремонт, две лоджии, трехметровые потолки, мраморные полы и элитная итальянская мебель.

В Кемеровской области самое дорогое жилье не в столице, а в Новокузнецке (на фото ниже). За четырехкомнатную квартиру площадью 200 квадратов просят 23 млн рублей. Главная особенность - нахождение в торговом центре «Континент».

Барнаул (на фото ниже) с квартирой за 21 млн на седьмом месте. Это пятикомнатное жилье площадью 245 кв. м. на улице Молодежная. Есть своя сауна, комнаты выходят на три стороны.

В Абакане самая дорогая квартира стоит 14 млн. Подробностей о ней в объявлении мало. Известно лишь, что общая площадь составляет 190 кв. м., есть сауна.

В Тыве верхний предел элитного рынка - 8 млн рублей в Кызыле за трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратов.

И, наконец, замыкает рейтинг Горно-Алтайск с трехкомнатной квартирой за 6,7 млн рублей, площадью 100 кв. м. Там есть две спальни, гардеробная, утепленный балкон, кладовая.