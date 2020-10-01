Власти Алтайского края призвали работодателей снова перевести сотрудников на «удаленку»

Новости 01.10.2020 10:31 992

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в «ковидный» указ главы региона. Обновленный документ продлевает режим самоизоляции для пенсионеров и рекомендует руководителям уводить работников на дистанционный режим работы. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы», - уточнили в кабмине.

Алтайский губернатор Виктор Томенко обратился к жителям из госпиталя Новости 01.10.2020 9:44

Второй пункт касается людей старше 65 лет, а также больных хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Им снова продлили необходимость сидеть дома. Теперь до 14 ноября 2020 года. Выходить можно только за продуктами и товарами первой необходимости, а также для обращения за медицинской помощью.

Изменения внесены в указ губернатора от 31 марта 2020 года № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Они начинают действовать в 1 октября 2020 года.

Напомним также, что в указ сохраняет масочный режим в регионе.