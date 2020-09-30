Новое обострение. Как пандемия коронавируса развивалась в регионах Сибири в сентябре

Новости 01.10.2020 10:07 366

Если в августе ситуация с распространением ковида в СФО стабилизировалась, то в сентября в некоторых регионах снова произошел рост. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В сентябре в целом по округу отмечено постепенное понижение заболеваемости. Хотя к концу месяца произошел резкий прирост суточной заболеваемости в Кемеровской области.

Но лидирующие позиции по-прежнему сохраняет Красноярский край. И по доле заболевших на весь СФО (18%) и по числу заболевших - к концу месяца здесь преодолен порог в 20 тысяч инфицированных, месячный прирост составил 3131 случая.

Доля Иркутская область составляет 17%. В августе этот показатель был на уровне 19%. За месяц область преодолела порог в 19 тысяч инфицированных, а прирост выявленных случаев за август — 2266.

На третьем месте по доле Алтайский край (13%). К концу сентября в регионе уже свыше 13 тысяч инфицированных, месячный прирост составил 2103 случая заболевания.

12% общей статистики дает Новосибирская область. Здесь тоже преодолен порог в 13 тысяч зараженных, но месячный прирост всего 1743 случая.

Омская область имеют 10-процентную долю в СФО. Регион перешел порог в 11 тысяч зарегистрированных случаев COVID-19, количественный прирост составил 1746 инфицированных.

Кемеровская область занимает 10% от "общего пирога", но здесь показатели растут быстрее, чем в других регионах. Область перешла порог в 9 тысяч заболевших, а по количественному приросту у нее первое место в Сибири (3405 зарегистрированных диагнозов).

В Тыве за месяц зарегистрировано 928 случая. Общая доля - 7%. С начала пандемии здесь зарегистрировано 7 тысяч больных.

В Томской области доля составляет 7%. Общее количество случаев тоже превысило 7 тысяч человек.

Хакасия в общей доле занимает всего 4%, за месяц прирост составил 966 инфицированных, общее количество случаев превысило 4 тысячи человек.

И последняя по доле - Республика Алтай (3%). За месяц здесь заболело 1385 человека.