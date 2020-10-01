Алтайский губернатор Виктор Томенко обратился к жителям из госпиталя

Новости 01.10.2020 9:44 1703

Алтайский губернатор Виктор Томенко записал обращение к жителям региона из больничной палаты.

"Дорогие друзья! Всем привет!Самочувствие немного улучшается и это позволяет снова выйти на связь. Огромное спасибо всем вам за поддержку, которую вы выразили мне самыми разными и необычными способами, в том числе, и в Инстаграме! Это очень мощная позитивная энергия!!! Искренне всем желаю здоровья, а тем, кто всё же заболел, как и я - скорейшего выздоровления! Берегите себя и своих близких", написал он.

Он также сказал, что обстановка в крае еще достаточно напряженная, поэтому система здравоохранения ищет возможность перестроиться. В регионе открыли уже 500 коек для лечения ковидных больных и до конца недели откроется еще 500. Таким образом в крае будет развернуто порядка 3000 коек для лечения больных с коронавирусом. "Если в начале болезнь протекала в основном в легкой форме, то сейчас пациентам нужно врачебное наблюдение, медицинский уход и специальные процедуры, поэтому количество коек будем увеличивать" - пояснил губернатор.

Он также посоветовал жителям продолжать максимально соблюдать профилактику инфицирования: . носить маски, соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки, без необходимости не посещать места массового скопления людей, внимательно следить за старшим поколением.

Напомним, Виктор Томенко был госпитализирован в краевую клиническую больницу с пневмонией.