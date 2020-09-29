ВТБ Пенсионный фонд обновил программу лояльности «Подарки за взносы»

Новости компаний 30.09.2020 19:00 192

Негосударственный пенсионной фонд «ВТБ Пенсионный фонд» запустил обновленную программу лояльности «Подарки за взносы» для клиентов – участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Партнерами программы стали более 70 компаний и организаций, предоставляющих скидки, повышенный кешбэк или бонусные рубли клиентам фонда.

Воспользоваться предложениями программы «Подарки за взносы» может каждый участник НПО, оформивший добровольный пенсионный взнос через сервис НПО-Онлайн. Комиссии за перечисление взносов отсутствуют. После каждого взноса на почту клиента придёт письмо со специальной ссылкой, пройдя по которой он окажется на сайте и сможет выбрать скидку в различных категориях магазинов, а также на предоставление услуг. Среди партнёров программы Samsung, Мetro, BRAUN, Finn Flair, Чистая линия. Список будет постоянно обновляться.

«ВТБ Пенсионный фонд предлагает клиентам дополнительные преимущества, позволяющие тем, кто принял решение самостоятельно формировать свой пенсионный капитал в нашем фонде, получать дополнительные бонусы. Теперь, внеся на счет 50-100 рублей, наши клиенты смогут получить 1500–2000 бонусных рублей или скидки от 5% до 30% при покупке товаров или услуг у партнеров программы», – пояснила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская,.

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Программа НПО от ВТБ Пенсионный фонд позволяет клиентам самостоятельно формировать свою будущую пенсию: определять размеры и сроки взносов, срок и периодичность её выплат. Накопления на пенсионном счете инвестируются фондом и приносят клиенту доход. Информация о состоянии счета всегда доступна в личном кабинете на сайте фонда.