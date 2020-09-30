Как будет проходить осенний месячник санитарной очистки в Барнауле в 2020 году

Новости 30.09.2020 18:20 433

1 октября в Барнауле стартует ежегодный осенний месячник санитарной очистки. На протяжении месяца запланировано пять еженедельных санитарных дней («чистый четверг»): 1-го, 8-го, 15-го, 22-го и 29 октября. От бытового и строительного мусора горожане будут очищать парки, скверы, зеленые уголки, лесные массивы и склоны оврагов.

В рамках месячника осенней санитарной очистки, который пройдет в этом году, администрациями районов запланировано проведение более 145 экологических акций. Порядок будут наводить в парке «Целинников», на территории бывшего стадиона «Мотор», на Бульваре Медиков, на аллее по проспекту Космонавтов, в зеленой зоне по ул. Карла Маркса, в сквере на проезде Рыночном, на Сиреневом бульваре и других территориях. Намечено ликвидировать 57 несанкционированных свалок. Продолжатся и работы по озеленению города, начатые 23 сентября.

Детали организации осеннего месячника-2020

О подробностях грядущего месячника санитарной очистки в Барнауле «Политсибру» рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Елена Королева.

По её словам, уборка будет проходить на протяжении всего месяца, а по четвергам наиболее активно. Поучаствовать в акциях, по информации, полученной от администраций районов, уже выразили желание около 50 тысяч человек. Жители подавали устные и письменные обращения, администрации проводили соответствующие опросы. В первую очередь заниматься уборкой намерены управляющие компании и организации. Они готовы выйти как на свои придомовые территории, так и на прилегающие участки – подмести, навести порядок.

Основные мероприятия в период осеннего месячника – это, конечно, уборка листвы. Кроме того, в городе будут организованы работы по ликвидации несанкционированных свалок, а также приведению в порядок памятников, мемориальных досок и табличек.

Озеленение

Часть городских организаций выступила с инициативой увеличения зеленых насаждений. Елена Королева отметила, что с такими предложениями в администрацию обращаются практически еженедельно. Так, например, в пятницу КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» будет высаживать яблони на аллее Ветеранов. Вообще же, МБУ «Благоустройство и озеленение» планирует высадить в период месячника порядка 2000 деревьев и кустарников.

Уже обживаются на улицах города 300 деревьев и кустарников на улице Партизанской, проспекте Ленина, улице Союза Республик. Работы по посадке будут продолжаться до середины ноября. Основные участки: Ленинградская аллея, улица Солнечная поляна, аллея на Георгия Исакова и другие. Новые деревья и кустарники появятся в каждом районе города.

Также в период месячника высадят тюльпаны, кстати, эти работы уже начались. Всего в Барнауле планируют посадить более 45 тысяч луковиц – например, тюльпаны появятся на площади Октября.

Финансирование и материально-техническая база

Отдельной строки в городском бюджете на проведение месячников нет, однако инвентарь, мешки, перчатки закупают районные администрации и при необходимости предоставляют их волонтёрам. Также под эгидой месячника будут действовать подрядные организации, выигравшие конкурс на уборку несанкционированных свалок. Кроме того, администрациями привлекается различная техника. В основном, это – грузовики для вывоза мусора, однако нередко требуется и тракторы и бульдозеры.

Куда обращаться желающим поучаствовать в экологических акциях

Елена Королева рассказала, что можно позвонить в районную администрацию или комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Гражданину сообщат место и время проведения акции, и он сможет к ней присоединиться.

«Жители убирают не только там, где проживают. Например, в этом году мы планируем уборку в парке «Юбилейном» – на такие акции съезжается много горожан из самых разных микрорайонов Барнаула», – отметила Королева.

Подобные месячники проводятся администрацией Барнаула ежегодно – весной и осенью. Горожане, как правило, заблаговременно узнают о них.

Ближайшие мероприятия

Уже 1 октября в парке Целинников Ленинского района будут наводить порядок студенты института культуры, а в зелёной зоне на территории бывшего стадиона «Мотор» - работать активисты ТОС «Докучаевский» и «Комсомольский» вместе с учащимися архитектурно-строительного колледжа. Кроме того, запланирована уборка пешеходной зоны на Антона Петрова, возле сцены по улице Логовской, 70а (микрорайон Докучаевский) и на других площадках.

Управляющим организациям рекомендовано организовать работы по ликвидации свалок на придомовых территориях, проработать вопрос по засыпке провалившихся земляных погребов, закрашиванию надписей. Дополнительно будет проведена ревизия аварийных и сухостойных деревьев, приняты меры по их обрезке или сносу. Также в ходе месячника осенней санитарной очистки особое внимание будет уделяться незакрепленным территориям.

В мэрии подчеркнули, что все акции пройдут с соблюдением необходимых мер по воспрепятствованию распространения новой коронавирусной инфекции.