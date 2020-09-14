И депутатов приняли, и законы поправили. Алтайский парламент провел опросную «сессию»

Новости 30.09.2020 17:34 476

Депутаты Заксобрания Алтайского края снова были вынуждены принимать поправки в законы через дистанционное опросное голосование. 30 сентября они признали полномочия трех новых депутатов, приняли ряд бюджетных изменений. А все потому, что очная сессия была отменена из-за коронавируса. Подробности сообщает пресс-служба АКЗС.

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Так, из 62 депутатов, принявших участие в опросе, 61 проголосовал за официальное начало депутатской работы только что избранных Максима Кочева, Артема Шамкова и Григория Бахтина. Все трое прошло в АКЗС от «Единой России» по одномандатным округам.

Единогласно депутаты поддержали присвоение звания «Почетный гражданин Алтайского края» организатору женского движения в Алтайском крае Надежде Ремневой и заслуженному работнику культуры РСФСР, музыканту из Тюменцевского района Валентину Власову. И проголосовали за предложенные кандидатуры на должность мирового судьи Алтайского края.

Еще два важных вопроса рассмотрели в первом чтении. Это поправки в закон о бюджетных правоотношениях. Так, муниципальные бюджеты будут получать дополнительные 5% от НФДЛ, 50% от штрафов по КоАП, налагаемых мировыми судьями, 40% экологического налога, 100% от платы за пользование водными объектами. Также народные избранники приняли изменения, которые закрепляют право семей на компенсацию части стоимость школьного питания.

Второе чтение состоится на этой неделе.

Напомним, все эти вопросы должны были рассмотреть 24 сентября. Но за несколько дней до сессии ее отменили. Причиной стало общее ухудшение эпидситуации. Поводом - обнаружение у губернатора Виктора Томенко коронавируса. Позже положительные тесты получили несколько депутатов и работников аппарата АКЗС.