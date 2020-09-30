Импичмент Олега Хорохордина отменяется

Депутат Госсобрания (Эл-Курултай) Республики Алтай от КПРФ Елена Цуприкова отозвала свою подпись под обращением о выражении недоверия главе Республики Алтай Олегу Хорохордину. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".
Без подписи Цуприковой под обращением остаётся 13 подписей - это менее трети от общего количества алтайских парламентариев. Таким образом, депутатов, желающих созыва внеочередной сессии и рассмотрения вопроса о выражении недоверия главе региона, оказалось меньше, чем установлено для таких случаев республиканской конституцией.
Источники НГА в парламенте республики передают, будто бы Цуприкову попросили подписать обращение за день до сессии «завтрашним» числом и с его содержанием она не была знакома.
Таким образом, импичмент оказался провален, но осадочек, как говорится, остался. Некоторые эксперты указывают, что сам факт попытки импичмента продемонстрировал слабую работу главы региона с местной ветвью законодательной власти. Telegram-канал "ПолитБрокер", подводя итоги сентября, отметил динамичное падение "акций" Олега Хорохордина. Кстати, такое же падение канал фиксирует у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
В правительстве заявили, что подтверждающих документов у депутатов нет