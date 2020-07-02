Мимо людей. Эксперты рассказали, что знают о поправках в Конституцию россияне

Аналитика 01.10.2020 8:30 720

Недавно президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законов по поправкам в Конституцию. В обращении к Совету Федерации он заявил, что смысл этих новаций в том, чтобы «на десятилетие вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны».

По поправкам в Конституцию была развернута широкая информационная кампания, однако многие люди так и не поняли суть изменений. Отчасти и потому, что мало интересуются основным законом страны. такой вывоз можно сделать из доклада руководителя отдела социокультурных исследований «Левада-Центра» Алексея Левинсона. Он и другие эксперты обсуждали поправки на прошедшей в Барнауле международной конференции «Новый конституционный режим, проблема гендерного неравенства и перспективы «зеленого развития» России».

Что люди знали о поправках?

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Левинсон привел результаты опроса, проведенного в феврале 2020 года: 90% жителей страны не понимают, что такое Конституция. Знают, что она есть, но их не интересует, что там написано.

Только 11% людей с высшим образованием читали документ и хорошо помнят, что там написано (среди докторов наук треть никогда не интересовались Конституцией). 27% содержание помнят плохо. И примерно по 30% респондентов читали, но ничего не помнят или не читали. Вообще не брали основной закон страны в руки 39% людей со среднеспециальным образованием и 62% людей, у которых за плечами только школьная скамья.

По данным на февраль, 36% человек заявили, что имеют ясное представление, зачем вносятся поправки. Причем, чем старше, тем больше понимания. Например, из группы 18-24 лет только четверть респондентов могли рассказать, ради чего весь этот «сыр-бор». А среди пенсионеров - уже половина.

А вот суть поправок понимало еще меньше - всего 30-33%.

«Даже люди с высшим образованием не имеют представления, что это была за игра. Это понимал только тот, кто был вовлечен в процедуры», - подчеркнул Алексей Левинсон.

И насколько были готовы поддержать их?

В мае 2020 за поправки проголосовали бы более 70% пенсионеров, 54% людей в возрасте 55-64 лет, 39% в группе 45-54 года. И в среднем по 33% поддерживающих голосование было среди людей от 18 до 44 лет.

Отдельно социологи спрашивали по обнуление Путина - поправку, которая позволила ему занимать пост президента еще два срока (помимо тех четырех, что уже есть за его плечами).

И «за» было чуть больше половины респондентов (52%). Причем, если пенсионеры поддерживали это в большинстве (82%), то среди молодых только треть.

«Чем старше население, тем там ниже уровень образования, тем меньше накопленного капитала и больше зависимость от государства. Люди старшего возраста - это наименее информационно-обеспеченная часть населения. Основной источник информации для них – телевидение. Вот эта часть населения и есть те, кто от души поддержал поправки и само голосование. Для них если сказали надо, то значит надо», - резюмировал эксперт.

Но и эти 82%, по словам Левинсона, как температура тела 30 градусов - ненормальное, перегретое состояние.

Как люди оценивают голосование?

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«Левада-центр» опрашивал россиян и после плебисцита. И только 48% людей считают, что голосование прошло честно. Опять же чем старше возраст, тем больше вера в легитимность процесса. Но это вовсе не значит, что люди считают обновленный документ незаконным.

По словам главного специалиста Института географии РАН Дмитрия Орешкина, в данном случае сыграло еще и то, что привычное понятие голосования было размыто. Это были и не выборы с кандидатами, и не референдум с его более долгими сроками и строгими правилами. Плюс к этому процедура была растянута на несколько дней и принцип подсчета голосов у некоторых экспертов вызвал вопросы.

Дмитрий Орешкин приводит еще одно исследование. Он сравнивает голосование по Конституции 1 июля 2020 года (отчасти как срез доверия Путину) и выборы президента 2018 года по регионам. Более половины территорий СФО на выборах показали долю поддержки выше, чем во время плебисцита. Только лишь в Омской области, Красноярском крае и Тыве показатели почти равны. А в Кемеровской области за Конституцию голосовали лучше. То есть Сибирь заявляет, что она больше за президента, чем основной закон.

Повторимся, многие люди так и поняли, что же именно поменялось в стране. Хотя серьезных перемен и не было, считает профессор и заведующий кафедрой конституционного права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Михаил Краснов.

Многие поправки уже и ранее были прописаны в законах, теперь же они просто легитимизированы на конституционном уровне. Впрочем, в обществе все равно нет мощного запроса на политсвободу.

Но при этом Краснов уверен, сама процедура будет последствия.