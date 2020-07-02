Мимо людей. Эксперты рассказали, что знают о поправках в Конституцию россияне

Недавно президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законов по поправкам в Конституцию. В обращении к Совету Федерации он заявил, что смысл этих новаций в том, чтобы «на десятилетие вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны».
По поправкам в Конституцию была развернута широкая информационная кампания, однако многие люди так и не поняли суть изменений. Отчасти и потому, что мало интересуются основным законом страны. такой вывоз можно сделать из доклада руководителя отдела социокультурных исследований «Левада-Центра» Алексея Левинсона. Он и другие эксперты обсуждали поправки на прошедшей в Барнауле международной конференции «Новый конституционный режим, проблема гендерного неравенства и перспективы «зеленого развития» России».
Левинсон привел результаты опроса, проведенного в феврале 2020 года: 90% жителей страны не понимают, что такое Конституция. Знают, что она есть, но их не интересует, что там написано.
Только 11% людей с высшим образованием читали документ и хорошо помнят, что там написано (среди докторов наук треть никогда не интересовались Конституцией). 27% содержание помнят плохо. И примерно по 30% респондентов читали, но ничего не помнят или не читали. Вообще не брали основной закон страны в руки 39% людей со среднеспециальным образованием и 62% людей, у которых за плечами только школьная скамья.
По данным на февраль, 36% человек заявили, что имеют ясное представление, зачем вносятся поправки. Причем, чем старше, тем больше понимания. Например, из группы 18-24 лет только четверть респондентов могли рассказать, ради чего весь этот «сыр-бор». А среди пенсионеров - уже половина.
А вот суть поправок понимало еще меньше - всего 30-33%.
«Даже люди с высшим образованием не имеют представления, что это была за игра. Это понимал только тот, кто был вовлечен в процедуры», - подчеркнул Алексей Левинсон.
В мае 2020 за поправки проголосовали бы более 70% пенсионеров, 54% людей в возрасте 55-64 лет, 39% в группе 45-54 года. И в среднем по 33% поддерживающих голосование было среди людей от 18 до 44 лет.
Отдельно социологи спрашивали по обнуление Путина - поправку, которая позволила ему занимать пост президента еще два срока (помимо тех четырех, что уже есть за его плечами).
И «за» было чуть больше половины респондентов (52%). Причем, если пенсионеры поддерживали это в большинстве (82%), то среди молодых только треть.
«Чем старше население, тем там ниже уровень образования, тем меньше накопленного капитала и больше зависимость от государства. Люди старшего возраста - это наименее информационно-обеспеченная часть населения. Основной источник информации для них – телевидение. Вот эта часть населения и есть те, кто от души поддержал поправки и само голосование. Для них если сказали надо, то значит надо», - резюмировал эксперт.
Но и эти 82%, по словам Левинсона, как температура тела 30 градусов - ненормальное, перегретое состояние.
«Левада-центр» опрашивал россиян и после плебисцита. И только 48% людей считают, что голосование прошло честно. Опять же чем старше возраст, тем больше вера в легитимность процесса. Но это вовсе не значит, что люди считают обновленный документ незаконным.
По словам главного специалиста Института географии РАН Дмитрия Орешкина, в данном случае сыграло еще и то, что привычное понятие голосования было размыто. Это были и не выборы с кандидатами, и не референдум с его более долгими сроками и строгими правилами. Плюс к этому процедура была растянута на несколько дней и принцип подсчета голосов у некоторых экспертов вызвал вопросы.
Дмитрий Орешкин приводит еще одно исследование. Он сравнивает голосование по Конституции 1 июля 2020 года (отчасти как срез доверия Путину) и выборы президента 2018 года по регионам. Более половины территорий СФО на выборах показали долю поддержки выше, чем во время плебисцита. Только лишь в Омской области, Красноярском крае и Тыве показатели почти равны. А в Кемеровской области за Конституцию голосовали лучше. То есть Сибирь заявляет, что она больше за президента, чем основной закон.
Повторимся, многие люди так и поняли, что же именно поменялось в стране. Хотя серьезных перемен и не было, считает профессор и заведующий кафедрой конституционного права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Михаил Краснов.
Многие поправки уже и ранее были прописаны в законах, теперь же они просто легитимизированы на конституционном уровне. Впрочем, в обществе все равно нет мощного запроса на политсвободу.
Но при этом Краснов уверен, сама процедура будет последствия.
«Людям показали, что Конституция ничем не отличается от любого другого закона, раз туда так просто можно внести поправки. У граждан итак было очень невысокое конституционное сознание, а теперь будет еще меньше», - уверен эксперт.