Недвижимость в Алтайском крае – что дорожает, а что дешевеет?

Новости 30.09.2020 16:50 341

Во 2-3 квартале 2020 года аренда производственно-складских и торговых помещений в Алтайском крае подорожала на 0,8% и 1,2% соответственно, зато цена на аренду офисов снизилась на 2,1%. Об этом сообщает RID Analytics.

Что касается структуры предложения арендодателей, то во втором-третьем кварталах текущего года в ней превалировали торговые площади, составляющие почти половину (49%) предложений аренды. 32% приходилось на офисные помещения и 19% – на производственно-складские.

В марте цены на коммерческую недвижимость в Барнауле рухнули из-за ослабления рубля и начала пандемии коронавируса. Средняя стоимость 1 кв. м за месяц упала с 32 до 31 тысячи рублей. Ещё на 500 рублей она снизилась к началу августа.

Что касается жилых помещений, то в августе 2020 года средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке Барнаула составила 50 тысяч рублей. Это на 0,8% выше, чем в июле.