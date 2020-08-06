Исследование: мнения россиян по поводу прогресса отечественного здравоохранения разделились поровну

Новости 30.09.2020 16:10 480

Мнения россиян по поводу прогресса отечественного здравоохранения разделились поровну, передаёт сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сервис опросил 1600 респондентов из всех округов РФ и выяснил, что 28% респондентов считают нынешнюю медицину в России лучше той, что была 10 лет назад. Ещё столько же уверены, что система здравоохранения с 2010 года деградировала. 23% участников опроса не заметили никаких изменений. При этом, в 2016 году в аналогичном опросе регресс системы здравоохранения отмечали 33% участников. Также выросли оценки качества медицины (+0,2 балла пятибалльной шкалы) и её доступности (+0,3 балла).

Позитивные тенденции в отечественном здравоохранении чаще отмечают женщины (31%), чем мужчины (24%). Что касается возраста, то лучше всего современную российскую медицину оценивают молодые люди в возрасте до 24 лет – 39% положительных отзывов. Среди респондентов старше 45 лет средние оценки доступности и качества медицины по пятибалльной шкале составляют по 2,8 балла, тогда как среди молодежи до 24 лет — 3,4 и 3,3 балла соответственно.

В положительных отзывах респонденты отмечают, что в медицинских учреждениях устанавливается более современное оборудование, растет квалификация персонала, появилась возможность записаться к врачу через интернет. Критикуют медицину чаще всего за сокращение количества мест в стационарах, сложности с получением высокотехнологичной помощи, рост числа платных услуг.

Ранее «Политсибру» писал, что во время пандемии россияне начали считать профессию врача наиболее опасной. В то же время, как сообщает SuperJob, она стала самой популярной у абитуриентов вузов 2020 года.