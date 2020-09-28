"Особо ценная практика". Администрация медицинского вуза считает работу студентов в период пандемии частью обучения

Новости 30.09.2020 14:57 690

Алтайские студенты медицинского университета пожаловались на то, что их в принудительном порядке заставляют работать в поликлиниках Барнаула в период пандемии. По данным amic.ru, всех нетрудоустроенных и здоровых студентов шестого курса Алтайского государственного медуниверситета с сегодняшнего дня, 30 сентября, направляют по местам работы

«То, что вы выходите в указанные медучреждения по списку – называется «прохождение цикла с практическим уклоном» (любой цикл, на котором вы сейчас находитесь)», – говорится в сообщении, приведенном агентством.

Однако в вузе заявили, что руководство создает условия, при которых более двухсот студентов последнего курса могут совмещать учебу с официальным трудоустройством.

«Привлечение студентов-шестикурсников медицинского вуза Алтайского края к работе в поликлиниках Барнаула является практической частью программы обучения и не должно вызывать у них недовольство – особенно в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, - приводит «Толк» комментарий вуза.

Вуз пояснил, что студентов отправляют на работу в рамках практической подготовки, которая является обязательным этапом обучения, при этом уцточнили. Что для студентов она должна оказаться «особенно ценной», так как многим после окончания вуза придется работать в поликлиниках участковыми терапевтами и педиатрами.

Большинство студентов с энтузиазмом восприняли эту возможность, заявили в вузе, а возмущения носят единичный характер.

Напомним. ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал .что в регионе возникла сложная ситуация с кадрами, поэтому к работе в медучреждениях края намерены подключить студентов медвуза и колледжа.