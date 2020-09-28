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"Особо ценная практика". Администрация медицинского вуза считает работу студентов  в период пандемии частью обучения 

Новости
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Алтайские студенты медицинского университета пожаловались на  то, что их в принудительном порядке заставляют работать  в поликлиниках Барнаула в период пандемии. По данным amic.ru, всех нетрудоустроенных и здоровых студентов шестого курса Алтайского государственного медуниверситета с сегодняшнего дня, 30 сентября, направляют по местам работы

«То, что вы выходите в указанные медучреждения по списку – называется «прохождение цикла с практическим уклоном» (любой цикл, на котором вы сейчас находитесь)», – говорится в сообщении, приведенном агентством.

Однако в вузе заявили, что  руководство создает условия, при которых более двухсот студентов последнего курса могут совмещать учебу с официальным трудоустройством.

«Привлечение студентов-шестикурсников медицинского вуза Алтайского края к работе в поликлиниках Барнаула является практической частью программы обучения и не должно вызывать у них недовольство – особенно в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки,  - приводит «Толк» комментарий  вуза.

Вуз пояснил, что студентов отправляют на работу в рамках практической подготовки, которая является обязательным этапом обучения, при этом уцточнили. Что для студентов она должна оказаться «особенно ценной», так как многим после окончания вуза придется работать в поликлиниках участковыми терапевтами и педиатрами.

Большинство студентов с энтузиазмом восприняли эту возможность, заявили в вузе, а возмущения носят единичный характер.

Напомним. ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал .что в регионе возникла сложная ситуация с кадрами, поэтому к работе в  медучреждениях края намерены подключить  студентов медвуза и колледжа. 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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