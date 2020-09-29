Новый инвестор построит на «Бирюзовой Катуни» гостиницу за 500 млн рублей

Особая экономическая зона «Бирюзовой Катуни» получила еще одного резидента, который построит там гостиничный комплекс. Об этом на онлайн-конференции на сайте правительства сообщил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
«Заключено соглашение с новым резидентом, взявшим на себя обязательства по инвестированию 508,3 млн рублей в строительство на территории особой экономической зоны гостиничного комплекса на 208 мест размещения. Резидент намерен приступить к реализации инвестиционных намерений уже в текущем году», - пояснил чиновник.
Он также добавил, что в этом году резиденты зоны ввели в эксплуатацию 12 гостевых домов на 55 круглогодичных мест размещения, апарт-отель.
Строительство других объектов, в том числе комплекс «Алтика-Алтай» на 166 мест, продолжается.
Завершен монтаж питающих кабельных линий, соединяющих внутриплощадочные сети электроснабжения с подстанцией ПАО «Россети Сибирь».
Что же касается других особых экономических зон, то и здесь все идет «активными темпами». В «Белокурихе горная» новый инвестор строит санаторно-курортный комплекс на 100 мест размещения за 400 млн рублей. Началось и строительство автомобильной дороги к горнолыжному комплексу на горе Мишина за федеральный счет. Продолжается прокладка газопровода, до конца года начнется возведение внутренних сетей водоснабжения.
В игорной зоне «Сибирская монета» строится многофункциональный развлекательный комплекс с казино.
«Ограничительные меры по Covid-19, безусловно, внесли свои коррективы в сроки выполнения отдельных этапов работ, но в целом реализация всех проектов по обеспечению инвестиционных площадок необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой продолжается», - заверил Евгений Дешевых.