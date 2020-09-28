Алтайские строители просят разрешить им настроить многоэтажек около Оби

Новости 30.09.2020 13:50 622

С просьбой учесть эти земли при корректировке Генплана Барнаула они обратились к мэру города Вячеславу Франку.

Территория, о которой идет речь, находится в границах улиц Промышленной и Приречной. На улице находится ЖК Аквамарин, но недалеко есть участок, о котором и ведут речь строители, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

У Оби (указано на карте) они намерены создать новый микрорайон площадью 37 га, построить многоэтажки из расчета ориентировочно 270 тысяч квадратных метров жилья, а также сопутствующие объекты социально-культурного назначения (можно предположить, что речь идет о детских площадках).

Напомним, ранее в интернете появилась петиция против застройки барнаульского Ковша, а региональное минприроды заявило. Что не имеет никого отношения к решению этого вопроса, так как он находится в ведении федеральных и муниципальных властей.