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Алтайские строители просят разрешить им настроить многоэтажек около Оби

Новости
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С просьбой учесть  эти земли при корректировке Генплана Барнаула они обратились к мэру города Вячеславу Франку.   

Территория,  о которой идет речь, находится в границах улиц Промышленной и Приречной.  На улице находится  ЖК Аквамарин, но  недалеко есть участок, о котором и ведут речь строители, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

У Оби (указано на карте) они намерены создать новый микрорайон площадью 37 га,  построить многоэтажки из расчета ориентировочно 270 тысяч квадратных метров жилья, а также сопутствующие объекты социально-культурного назначения (можно предположить, что речь идет о детских площадках).

Напомним,  ранее в интернете появилась петиция против застройки барнаульского Ковша, а региональное минприроды  заявило. Что не имеет никого отношения к решению этого вопроса, так как он находится в ведении федеральных и муниципальных властей.

Алтайское Минприроды «открещивается» от застройки барнаульского Ковша

Алтайское Минприроды «открещивается» от застройки барнаульского Ковша

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Минприроды Алтайского края сообщило, что не принимает участия в судьбе барнаульского Ковша, который планируется частично засыпать и застроить

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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