Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка

Новости компаний 30.09.2020 15:50 270

Клиенты Сбербанка теперь могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах банка за один визит. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются.

В Алтайском крае сервис доступен в 60 офисах 50 населенных пунктов 39 районов региона. Со списком офисов можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». В открывшемся перечне необходимо установить фильтр «Открытие первого расчетного счёта в рублях (ИП, ООО, АО, ТСЖ, КФХ, АНО)».

При регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк.

«Мы внимательно следим за потребностями клиентов и откликаемся на поступающие запросы. От регистрации ИП или ООО некоторых останавливает представление, что это трудоемкий процесс, отнимающий много времени и денег. Новый сервис позволит тем, кто решил стать предпринимателем, сэкономить ресурсы, связанные с оформлением своего юридического статуса», - отметил заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Иван Шешиков.

Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. За это время сервисом воспользовались более 100 тысяч человек.