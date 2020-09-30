Сенатор Белоусов принял участие в пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России

Новости 30.09.2020 12:55 240

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России.

VII Форум регионов Беларуси и России состоялся 28-29 сентября. Мероприятие прошло под эгидой верхних палат парламентов двух государств — Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Беларуси. Пленарное заседание прошло в режиме видеомоста Москва-Минск под председательством Председателя СФ Валентины Матвиенко и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.

Главное мероприятие Форума было посвящённого историческому наследию Победы "как основе развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России", что, по мнению сенатора, на фоне последних событий в Беларуси, достаточно символично.

"Тема исторической памяти и духовного единения красной нитью прошла через все мероприятия Форума регионов. Позиции наших стран в вопросах сохранения исторического наследия, воспитания патриотизма и гражданской ответственности не вызывают противоречий. В то время как в Европе вовсю идет пересмотр оценок и хода Второй мировой войны, мы, в рамках Союзного государства, и дальше намерены продолжать работу по противодействию героизации нацизма на международных площадках и укреплению единства братских народов. Форум этого года приобретает особую значимость в контексте укрепления взаимовыгодных экономических связей белорусских и российских регионов. Это одно из основных направлений сотрудничества в рамках Союзного государства", - заметил Сергей Белоусов.

По словам сенатора, в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции в последние месяцы товарооборот между регионами России и Беларуси демонстрировал тенденцию к снижению. Вместе с тем, стороны Союзного государства, как и прежде, заинтересованы в продолжении российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях в целях развития прямых экономических связей между регионами, увеличения инвестиций и товарооборота.

"Наращивая работу, мы укрепляем фундамент партнёрских отношений и обеспечиваем экономическую безопасность двух государств в интересах наших граждан. В этом году активное участие в Форуме субъектов из самых отдаленных уголков России - знак истинной приверженности российских регионов существующим традициям и готовности к дальнейшему развитию экономических и культурных связей двух стран", - отметил парламентарий.

Сергей Белоусов также сообщил, что в рамках мероприятий Форума состоялось подписание целого ряда многомиллионных контрактов между регионами и предприятиями Беларуси и России. По его мнению, Алтайскому краю, как региону аграрному, также имеет смысл рассмотреть варианты сотрудничества с Республикой Беларусь в области наукоемких технологий для АПК, развития семеноводства, поставок аграрной и строительной техники.