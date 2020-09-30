Алтайский депутат Солнцева призвала жителей соблюдать меры защиты от COVID-19

Новости 30.09.2020 12:24 1001

Депутат Заксобрания Алтайского края, зампредседателя комитета по здравоохранению и науке, бывший врач Ирина Солнцева обратилась к жителям региона с просьбой носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию.

«Мы все немного успокоились, когда летом статистика заболеваемости пошла на спад. Все устали и понадеялись, что все закончилось. Но сегодняшняя ситуация показывает - эпидемия коронавируса, к сожалению, еще не завершилась. Свой вклад вносят погода, сезонные простудные, респираторные и вирусные инфекции. В результате идет общий подъем заболеваемости, в том числе растет и число случаев COVID», - цитирует Солнцеву пресс-служба АКЗС.

95 новых больных и 7 смертей от коронавируса зарегистрировано за сутки в Алтайском крае Новости 30.09.2020 11:14

Она добавила, что в ухудшении ситуации значительную роль играет именно «расслабленное поведение» граждан. И предложила строже контролировать соблюдение правил эпидбезопасности в общественных местах и транспорте.

«Конечно, сегодня многие сталкиваются с очередями и с усталостью врачей, но как бы мы не ругали наше здравоохранение, медики действительно делают все возможное и даже невозможное, чтобы помочь пациентам. При этом болеют и сами врачи, их близкие. Становится больше тех, кто переносит коронавирус в тяжелой форме», - сказала Солнцева.

Как ранее сообщал «Политсибру», за минувшие сутки в регионе выявили 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель снова стал расти в регионе с сентября.

Ранее с просьбой проявить максимальную ответственность к гражданам обратился президент Владимир Путин.

В краевом Роспотребнадзоре и Минздраве прогнозируют рост заболеваемости на фоне сезонной волны ОРВИ.