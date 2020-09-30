«Алтайэнергосбыт» рассказал, как экономить на лампочках

Новости компаний 01.10.2020 9:00 269

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает скидку 10% на светодиодную продукцию до конца ноября! В ассортиментной линейке: светодиодные лампы, встраиваемые, потолочные, линейные светильники, светодиодные ленты, прожекторы и многое другое.

Как показывает практика, если дома заменить все устаревшие светильники на современные светодиоды, то уже в следующей квитанции за электричество вы увидите меньшую сумму.

В чём же преимущества светодиодов перед другими лампами?

Экономичность. При том же количестве света преемники ламп накаливания потребляют в 7-10 раз меньше электричества. Срок службы. Светодиоды служат значительно дольше «лампочек Ильича». Следовательно, экономию вы будете получать не только в объёме потребления электроэнергии, но и потому, что менять лампочки нужно будет значительно реже. Экологичность. Они не требуют специальной утилизации, в отличие от энергосберегающих люминесцентных ламп. В последние годы цена светодиодов заметно снизилась. А теперь их можно приобрести ещё и со скидкой!

Сделать это можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.