«Алтайэнергосбыт» рассказал, как экономить на лампочках

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает скидку 10% на светодиодную продукцию до конца ноября! В ассортиментной линейке: светодиодные лампы, встраиваемые, потолочные, линейные светильники, светодиодные ленты, прожекторы и многое другое.
Как показывает практика, если дома заменить все устаревшие светильники на современные светодиоды, то уже в следующей квитанции за электричество вы увидите меньшую сумму.
В чём же преимущества светодиодов перед другими лампами?
Сделать это можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.