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95 новых больных и 7 смертей от коронавируса зарегистрировано за сутки в Алтайском крае

Новости
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 95 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровело 58 пациентов, умерло семеро, сообщает оперативный штаб данные на 29 сентября.

Жители Алтайского края уверенно выздоравливают от коронавируса

Жители Алтайского края уверенно выздоравливают от коронавируса

Новости

Новые случаи зарегистрированы в Барнауле (60 человек за сутки), Заринске (6 человек). В Новоалтайске, Яровом, Ключевском районе – по 4 заболевших, в Бийске, Рубцовске, Зональном районе – по 2. И по одному новому случаю в ЗАТО Сибирский, Славгороде, Волчихинском, Немецком национальном, Павловском, Панкрушихинском, Первомайском, Тальменском, Троицком, Угловском, Усть-Калманском районах.

За все время пандемии в крае было зафиксировано 13 823 случая заражения. Непосредственно от коронавируса умерло 208 человек.

На сегодняшний день лечение проходят 1094 человека. 1082 находятся в госпиталях, из них 228 в тяжелом состоянии, 79 подключенных к аппаратам ИВЛ. Еще 12 пациентов получают лечение дома.

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Как в Алтайском крае развивалась ситуация с коронавирусом

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Pete Linforth/Pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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