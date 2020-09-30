95 новых больных и 7 смертей от коронавируса зарегистрировано за сутки в Алтайском крае

Новости 30.09.2020 11:14 1333

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 95 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровело 58 пациентов, умерло семеро, сообщает оперативный штаб данные на 29 сентября.

Жители Алтайского края уверенно выздоравливают от коронавируса Новости 30.09.2020 10:15

Новые случаи зарегистрированы в Барнауле (60 человек за сутки), Заринске (6 человек). В Новоалтайске, Яровом, Ключевском районе – по 4 заболевших, в Бийске, Рубцовске, Зональном районе – по 2. И по одному новому случаю в ЗАТО Сибирский, Славгороде, Волчихинском, Немецком национальном, Павловском, Панкрушихинском, Первомайском, Тальменском, Троицком, Угловском, Усть-Калманском районах.

За все время пандемии в крае было зафиксировано 13 823 случая заражения. Непосредственно от коронавируса умерло 208 человек.

На сегодняшний день лечение проходят 1094 человека. 1082 находятся в госпиталях, из них 228 в тяжелом состоянии, 79 подключенных к аппаратам ИВЛ. Еще 12 пациентов получают лечение дома.