Экологи перечислили главные проблемы «Двух Алтаев»

Нелегальные рубки леса, загрязнение рек золотодобытчиками, нерегулируемый сбор дикоросов и нерегулируемый туризм. Эти проблемы назвали основными для Алтайского края и Республики Алтай экологи обоих регионов, встретившиеся в Горно-Алтайском Государственном университете. Во встрече участвовало 23 представителя от 14 организаций и инициативных групп.
«Повсеместно на Алтае существует проблема нелегальных рубок леса, загрязнения от работы золотодобывающих компаний, а в Горном Алтае добавляется проблема нерегулируемого туризма и нелегального истощительного сбора дикоросов, включая краснокнижные растения», — заявила директор Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Наталья Трофимова.
Помимо вышеперечисленного, рисками для экосистем Республики Алтай названы:
По мнению экологов, улучшить ситуацию помогут: мониторинг и повышение качества лесовосстановления, экопросвещение, развитие волонтерского движения и общественных бригад в помощь природоохранникам, контроль недревесного промысла и даже получение в аренду участков леса для их защиты, создание и поддержка существующих особо охраняемых природных территорий.
Проблемы промышленного загрязнения предложено решать через общественный мониторинг работы золотодобывающих компаний, включая спутниковый мониторинг, отслеживание случаев загрязняющих водосбросов предприятий, измерение загрязнений почв и вод, развитие общественной экспертизы.
Для снижения негативных последствий хаотичного развития туротрасли были предложены: экопросвещение туристов (например, аудиообъявления в самолетах), сохранение объектов культурного наследия и их защита, привлечение местных жителей и бизнеса к защите и поддержанию порядка в наиболее посещаемых местах.
Алтайский край занял четвёртое место в национальном экологическом рейтинге субъектов РФ по итогам лета, за год опустившись в нём на две позиции