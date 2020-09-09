Экологи перечислили главные проблемы «Двух Алтаев»

Новости 30.09.2020 11:50 558

Нелегальные рубки леса, загрязнение рек золотодобытчиками, нерегулируемый сбор дикоросов и нерегулируемый туризм. Эти проблемы назвали основными для Алтайского края и Республики Алтай экологи обоих регионов, встретившиеся в Горно-Алтайском Государственном университете. Во встрече участвовало 23 представителя от 14 организаций и инициативных групп.

«Повсеместно на Алтае существует проблема нелегальных рубок леса, загрязнения от работы золотодобывающих компаний, а в Горном Алтае добавляется проблема нерегулируемого туризма и нелегального истощительного сбора дикоросов, включая краснокнижные растения», — заявила директор Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Наталья Трофимова.

Помимо вышеперечисленного, рисками для экосистем Республики Алтай названы:

Нерегулируемый туризм; Сплошная застройка речных берегов; Загрязнение почв; Перевыпас пастбищ из-за увеличения количества скота и нерегулируемого выпаса; Россыпная золотодобыча; Несанкционированные свалки, отсутствие переработки или раздельного сбора отходов, мест сбора мусора на больших территориях (эта проблема сейчас решается - прим.ред.); Незаконные рубки леса, включая рубки в орехово-промысловых зонах; Заготовка краснокнижных растений; Разрушение сакральных мест, имеющих духовную, историческую и культурную ценность для местного населения.

В Алтайском крае ключевыми угрозами экосистемам стали: загрязнение воздуха в городах, сохранение лесов, неочищенные сточные воды, загрязнения горнорудной промышленности.

Рецепт решения проблем

По мнению экологов, улучшить ситуацию помогут: мониторинг и повышение качества лесовосстановления, экопросвещение, развитие волонтерского движения и общественных бригад в помощь природоохранникам, контроль недревесного промысла и даже получение в аренду участков леса для их защиты, создание и поддержка существующих особо охраняемых природных территорий.

Проблемы промышленного загрязнения предложено решать через общественный мониторинг работы золотодобывающих компаний, включая спутниковый мониторинг, отслеживание случаев загрязняющих водосбросов предприятий, измерение загрязнений почв и вод, развитие общественной экспертизы.

Для снижения негативных последствий хаотичного развития туротрасли были предложены: экопросвещение туристов (например, аудиообъявления в самолетах), сохранение объектов культурного наследия и их защита, привлечение местных жителей и бизнеса к защите и поддержанию порядка в наиболее посещаемых местах.