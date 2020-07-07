Карантин разорил 7% малых и средних предприятий

Новости 30.09.2020 10:50 564

Полностью закрыли бизнес из-за карантина 7% предпринимателей, опрошенных банком «Открытие». 29% отметили, что их бизнес уже восстановился или не нёс потерь в период карантина. 44% респондентов предполагают, что на восстановление бизнеса им понадобится не менее года.

Компании, прежде всего, сокращали затраты на рекламу и переходили на "удаленку". Треть компаний уменьшили зарплату работников. Четверть - прибегли к их частичному увольнению. 7% опрошенных не стали предпринимать никаких мер. 40% респондентов сообщили, что их бизнес не испытывает проблем после ослабления ограничительных мер.

Наиболее серьезной проблемой представители малого бизнеса считают снижение покупательской способности населения, ведущей к снижению спроса и сокращению клиентской базы.

Что будет делать бизнес на "второй волне"

Новую волну коронавируса ожидают почти две трети опрошенных бизнесменов. Более половины из них (52%) полагают, что она начнётся в течение ближайших трех месяцев. 61% готов к повторному введению ограничений. Сбережениями на случай второй волны карантина обладают 40% респондентов. При этом, треть предпринимателей настроены оптимистично - они уверены, что их компании вторую волну не переживут.

Мерами господдержки во время карантина воспользовались только четверть участников опроса. Треть компаний планировали воспользоваться мерами поддержки, однако их заявки были отклонены (32%). Только 24% опрошенных брали кредиты.

На текущий момент более 50% компаний уже работают в «докарантинном» режиме, треть – из него не выходили.

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год. Респонденты представляют все основные отрасли, как наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и имеющие право получить государственную поддержку, так и другие.