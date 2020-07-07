Карантин разорил 7% малых и средних предприятий

Полностью закрыли бизнес из-за карантина 7% предпринимателей, опрошенных банком «Открытие». 29% отметили, что их бизнес уже восстановился или не нёс потерь в период карантина. 44% респондентов предполагают, что на восстановление бизнеса им понадобится не менее года.
Компании, прежде всего, сокращали затраты на рекламу и переходили на "удаленку". Треть компаний уменьшили зарплату работников. Четверть - прибегли к их частичному увольнению. 7% опрошенных не стали предпринимать никаких мер. 40% респондентов сообщили, что их бизнес не испытывает проблем после ослабления ограничительных мер.
Новую волну коронавируса ожидают почти две трети опрошенных бизнесменов. Более половины из них (52%) полагают, что она начнётся в течение ближайших трех месяцев. 61% готов к повторному введению ограничений. Сбережениями на случай второй волны карантина обладают 40% респондентов. При этом, треть предпринимателей настроены оптимистично - они уверены, что их компании вторую волну не переживут.
Мерами господдержки во время карантина воспользовались только четверть участников опроса. Треть компаний планировали воспользоваться мерами поддержки, однако их заявки были отклонены (32%). Только 24% опрошенных брали кредиты.
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