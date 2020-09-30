Райффайзенбанк подарил жителям Барнаула линию метро

Новости компаний 02.10.2020 9:45 653

26 сентября 2020 года Райффайзенбанк открыл арт-линию метро в Барнауле. Ветка метро представляет собой шесть 3D-рисунков, размещенные в различных частях Барнаула. В рамках открытия компания проводит квест с возможностью выиграть билеты на престижный фестиваль уличной культуры Street vision и денежный супер приз!

Миф о существовании барнаульского метрополитена живет среди жителей города не первое десятилетие. В конце нулевых силами местных энтузиастов он даже получил свое ироничное онлайн воплощение в виде собственного сайта с подробной схемой станций, виртуальным музеем, новостной лентой и даже обновляемым разделом требующихся вакансий.

«Мы решили поддержать прекрасную легенду о Барнаульском метро и визуально воплотить ее на улицах города, подарив барнаульцам новую городскую достопримечательность», - отмечают в Райффайзенбанке. Для этого Банк разместил иллюстрации метро в виде трехмерных рисунков в шести локациях города. Тем самым, поддерживая развитие уличной художественной культуры в Барнауле.

Также компания объявляет о старте интерактивного квеста с возможностью выиграть главный приз – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а также поездку на престижный фестиваль уличной культуры Street vision в Томске и другие приятные подарки от Райффайзенбанка. Для участия в розыгрыше денежного приза необходимо найти минимум три станции, сделать креативные фотографии на фоне граффити и выложить их одним постом на своих страницах в социальных сетях с хештегом #метровбарнауле. А для того, чтобы выиграть поездку на фестиваль и сувенирную продукцию барнаульского метро достаточно найти одну из станций, сделать креативное фото и разместить на своих страницах в социальных сетях с хештегом проекта.

Информацию о расположении станций можно найти на сайте проекта. Победителей квеста в конце октября определит авторитетное жюри, состоящее из ведущих арт-экспертов, художников-авторов «станций», руководителя креативной группы проекта.

Состав жюри:

Иван Ларионов

Продюсер культурных проектов, организатор ежегодной выставки уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision, директор агентства стрит-арт коммуникаций Street Vision Agency, Томск.

Алексей Вертиков

Графический дизайнер, серийный предприниматель, архитектор выставочных пространств, технический директор агентства стрит-арт коммуникаций Street Vision Agency, Томск.

Линар Мухамадеев

Креативный директор event-агентства GREAT, Санкт-Петербург.