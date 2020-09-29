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Жители Алтайского края уверенно выздоравливают от коронавируса

Новости
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По итогам недели 23-29 сентября количество выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае выросло на 607 человек, а коэффициент по-прежнему держится на уровне 90%. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Край остается на втором месте среди регионов Сибирского федерального округа (СФО), а также входит в число 15 субъектов РФ с наилучшими показателями по выздоровлению заболевших коронавирусом. Кроме того, Алтайский край входит в тройку регионов Сибири с наибольшим абсолютным числом выздоровевших. За минувшую неделю количество пациентов, поборовших инфекцию, на Алтае составляло от 28 до 157 в сутки. За весь период от коронавируса выздоровело более 12 тысяч человек (12 423 из 13 728).

Доля выздоровевших выше, чем в Алтайском крае по - прежнему только в Новосибирской области – 91%, на третьем месте в СФО Республика Тыва - 88%. Наименьшая доля выздоровевших среди регионов Сибири в Республике Алтай – 73%, Кемеровской области – 73% и Красноярском крае – 77%.

В целом по Сибири с заболеванием справились уже 91 145 человек, показатель составляет 83%, что все еще выше общего по России - 82%.
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Новости

Как в Алтайском крае развивалась ситуация с коронавирусом

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Татьяна

Если учесть, что с двухсторонней пневмонией лечаться дома болеющие , кроме губернатора, что не делают тесты болеющим, то да

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Гость
Татьяна, вот полностью поддерживаю! Все родственники сейчас болеют. Тест сделан только бабушке в деревне. Остальные с ОРВИ. Даже контактным с бабушкой тесты не сделаны. Дозвониться до регистратуры в поликлинике тот ещё квест. На горячие линии роспотреба и Минздрава не дозвониться. Принимают в фильтрах, но за направлением на КТ через общий вход поликлиники. Вот так как-то...
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