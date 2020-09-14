Новоизбранные горсобрание в Славгороде и совет депутатов в ЗАТО Сибирский возглавили единороссы

Новости 30.09.2020 9:36 319

Представители партии «Единая Россия» избраны председателями представительных органов нового созыва в Славгороде и ЗАТО Сибирский, сообщает пресс-служба партии.

Так, Славгородское городское Собрания седьмого созыва будет возглавлять, как и предполагал «Политсибру», генеральный директор ЗАО «Славгородский молочный комбинат» Сергей Кондратов. Депутаты выбрали его единогласно.

Кондратов - победитель на одномандатном избирательном округе №3.

«Председатель поблагодарил коллег за оказанное доверие, отметив, что приложит все усилия, чтобы новый созыв депутатов работал слажено независимо от партийной принадлежности», - уточнили в пресс-службе партии.

Единороссы забрали на муниципальных выборах в Алтайском крае 73% мандатов Новости 14.09.2020 11:15

Непосредственно ЕР выиграла на выборах 13 сентября 8 депутатских кресел в Славгородском собрании. Часть сторонников партии пошла и прошла самостоятельно. Всего в этот раз победу одержали 7 самовыдвиженцев. У трех остальных парламентских партий на всех 6 мандатов.

На сессии Совета депутатов ЗАТО Сибирский на должность председателя также единоглассно избрали единоросса, директора средней школы Сергея Диких. В этот муниципалитете партия получила 14 из 16 мандатов. Остальные два забрали самовыдвиженцы.

Напомним, на выборах 13 сентября «Единая Россия» взяла более 73% мандатов. А разыгрывалось три места в Алтайском краевом Законодательном Собрании, 371 депутатский мандат представительных органов муниципальных образований и должности 28 глав сел.