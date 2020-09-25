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В Алтайском крае от коронавируса привили 16 медиков

Новости
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Об этом сообщили в региональном минздраве. Прививку от коронавируса получили специалисты Краевой клинической больницы, Краевого онкологического диспансера, Городских поликлиник №1 и №9, Детской городской поликлиники №9.

«Вакцинокомплекс состоит из двух прививок, которые при отсутствии противопоказаний проводятся с интервалом в 21 день. Сама вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Расфасована во флаконы, закрытые красной крышечкой (для первой прививки) и синей крышечкой (для второй прививки). Предполагаемый срок сохранения поствакцинального иммунитета – около 2 лет», - пояснила эпидемиолог края Ирина Переладова.

Напомним, она стала первой привившейся в рамках последнего этапа испытаний вакцины.  Всего будет вакцинировано 42 медработника, в 4 квартале 2020 года ожидается следующая поставка вакцины, которая позволит иммунизировать около 2 тысяч человек. По рекомендациям Минздрава она также будет направлена на вакцинацию медработников, уточняет ведомство.

Вакцину от коронавируса опробовали на главном эпидемиологе Алтайского края (ФОТО)

Вакцину от коронавируса опробовали на главном эпидемиологе Алтайского края (ФОТО)

Новости

Первой привитой от коронавируса в Алтайском крае стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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