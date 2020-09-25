В Алтайском крае от коронавируса привили 16 медиков

Новости 30.09.2020 9:15 595

Об этом сообщили в региональном минздраве. Прививку от коронавируса получили специалисты Краевой клинической больницы, Краевого онкологического диспансера, Городских поликлиник №1 и №9, Детской городской поликлиники №9.

«Вакцинокомплекс состоит из двух прививок, которые при отсутствии противопоказаний проводятся с интервалом в 21 день. Сама вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Расфасована во флаконы, закрытые красной крышечкой (для первой прививки) и синей крышечкой (для второй прививки). Предполагаемый срок сохранения поствакцинального иммунитета – около 2 лет», - пояснила эпидемиолог края Ирина Переладова.

Напомним, она стала первой привившейся в рамках последнего этапа испытаний вакцины. Всего будет вакцинировано 42 медработника, в 4 квартале 2020 года ожидается следующая поставка вакцины, которая позволит иммунизировать около 2 тысяч человек. По рекомендациям Минздрава она также будет направлена на вакцинацию медработников, уточняет ведомство.