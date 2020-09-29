Санатории Белокурихи потеряли 1,4 млрд рублей с начала года на фоне пандемии

Новости 29.09.2020 18:40 995

Туристические объекты Белокурихи недосчитались прибыли из-за снижения загрузки на пятую часть. Об этом на онлайн-конференции на сайте правительства сообщил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых

«За девять месяцев (с начала года – прим.ред.) потери по санаториям Белокурихи оцениваются в 1 млрд 422 млн рублей», - сказал Дешевых

И это при том, что санаторно-курортные организации, в отличие от турбаз не зависят от времени года, а значит будут наращивать показатели.

«Дальнейшее изменение их будет зависеть от эпидемиологической ситуации», - заметил Дешевых.

Кстати, по данным, которые привел чиновник, средняя загрузка санаториев по отдельным месяцам также в основном ниже прошлогодних. Количество отдыхающих к показателю прошлого года приблизилось лишь в августе, когда средняя загрузка составила порядка 70%, только в некоторых санаториях отдыхающих было больше, чем это предусмотрено.

По этому поводу на своей странице в Instagram высказался глава компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

«Туристский поток изменился. И прежним уже не будет. Наши гости стали иначе расставлять приоритеты, по-другому планировать свои путешествия (…). От нас ждут высокого уровня обслуживания, интересных маршрутов, впечатлений, безупречной инфраструктуры. Можно ли рассчитывать на все это без помощи государства? На мой взгляд, нет. Профессионалы стоят дороже, а чтобы было, чем им платить, нужно привлекать туристов», - написал он.