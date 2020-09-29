Алтайский край стал антилидером Сибири по невыплате зарплаты

Новости 29.09.2020 18:05 1089

В январе-августе 2020 года по фактам невыплаты зарплаты в Сибирском федеральном округе возбуждено 98 уголовных дел. Наибольшее их количество (17) возбуждено в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры в СФО.

В тройку лидеров вошли также Омская область (16 дел) и Красноярский край (16 дел). В суды направлено 42 уголовных дела, 15 лиц уже осуждены. Так, например, в Барнауле директор ООО «Ремтехэнерго» признан виновным в невыплате заработной платы четырём работникам общества на сумму более 200 тысяч рублей. Он наказан штрафом на такую же сумму.

Кроме того, судами округа в отношении 20 лиц прекращены уголовные дела, виновники получили штрафы. В ходе разбирательств выплачены долги по зарплате на сумму свыше 168 млн рублей. Всего с января по август (включительно) прокуроры СФО добились выплаты задолженности по зарплате на сумму более 1,6 млрд рублей. Наибольшие суммы выплачены в Красноярском крае (486 млн рублей), Кузбассе (287,7 млн рублей) и Новосибирской области (267,5 млн рублей).

С начала года прокурорами Сибири внесено 3025 представлений, в суды направлено 11637 заявлений на сумму свыше 380 млн рублей. К административной ответственности привлечено 1757 должностных и юридических лиц, ещё 590 - получили предостережения.