Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали медикаменты и оборудование медикам края

Новости компаний 29.09.2020 17:45 470

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» закупили наиболее востребованные медицинские препараты и кровати с электроприводом для пациентов городской больницы №5 города Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь.

Городской больнице № 5 передали 100 флаконов медицинского препарата «Актемра» стоимостью более 4,6 млн рублей. Этот препарат помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов. Также предприятие поставило десять медицинских кроватей с электроприводом для ухода за взрослыми пациентами в отделениях интенсивной терапии и реанимации. На приобретение этого оборудования направили около 2 млн. рублей.

Видео о передаче благотворительной помощи можно посмотреть по ссылке

«Медицинский персонал пятой городской больницы сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, ежедневно спасает жизни и поддерживает здоровье пациентов со всего региона. Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19», – отметил член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Александр Уманец.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица, а администрации города – в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.