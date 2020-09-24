Летний турпоток в Алтайском крае упал на треть из-за коронавируса

Новости 29.09.2020 16:37 984

В июне-августе 2020 года в Алтайский край приехало на 36% туристов меньше, чем летом прошлого года. Об этом на онлайн-конференции на сайте правительства сообщил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых

«Туристско-экскурсионный поток в Алтайском крае за летний период (июнь-август) составил 640 тысяч человек (в 2019 году – 1 млн человек)», - сказал Дешевых.

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Приезжали в основном из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, а также из других регионов СФО. Стало больше туристов из европейской части страны, в частности из Москвы.

Евгений Дешевых напомнил, что из-за пандемии туристический сезон в Алтайском крае начался с большим запозданием: санатории открылись 8 июня, а турбазы – только 27 июня. В июле-августе среднемесячная загрузка туробъектов превысила 50%, а в главных туристских территориях региона (Алтайский район, Белокуриха, Горный Чарыш) достигала 90-100%.

Чиновник добавил, что поднять спрос помогли чартерные программы PEGAS Touristik на базе регулярных рейсов Nordwind Airlines из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Горно-Алтайска. За два месяца лета благодаря этому на Алтай прилетело более 4,2 тысяч человек. А про программе кэшбэка региональные туроператоры продали за неделю более 50 турпакетов, санатории и гостиницы – 956 путевок.

И, тем не менее, все это не позволило восполнить месяцы сезона, когда объекты были закрыты.

«Нельзя умолчать, что этот не простой, в том числе по своей напряженности, сезон выявил ряд проблем, связанных с качеством оказания услуг, наличием мест повышенной комфортности, безопасного отдыха. Это те вызовы, над которыми нам совместно с бизнесом предстоит работать», - добавил чиновник.

По данным Алтайкрайстата, объем платных услуг в сфере туризма июнь-август составил почти 1,2 млрд рублей. Годом ранее было 1,7 млрд рублей. За январь-август – более 2,3 млрд рублей (аналогичный период 2019 года – более 3,3 млрд рублей).

В среднем цены на размещение за год выросли на 1,5%.