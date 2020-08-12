Подготовку учащихся Алтайского края к армии усилят

Новости 29.09.2020 16:05 959

Итоги подготовки учащихся Алтайского края в 2019-2020 году признаны не вполне удовлетворительными, поэтому подготовка будет усилена. Это следует из соответствующего постановления регионального правительства.

«Несмотря на принимаемые меры, работа по обязательной подготовке граждан к военной службе в отдельных городах и районах края проводится недостаточно эффективно», – гласит текст документа.

Конкретные муниципалитеты-аутсайдеры не названы, однако региональному Минобрнауки поручено обеспечить полный охват юношей подготовкой по основам военной службы. Она в обязательном порядке будет осуществляться в рамках ОБЖ. Образовательные учреждения должны быть укомплектованы соответствующими преподавателями. Также должно продолжиться совершенствование материально-технической базы. С юношами предпоследнего года обучения в 2021 году должны быть организованы военные сборы (в этом году из-за коронавируса они прошли дистанционно).

В плане обучения граждан начальным знаниям в области обороны значатся военные сборы продолжительностью 35 учебных часов с учениками 10 классов и студентами предпоследних курсов средне-специальных учебных заведений. Они пройдут в мае-июне 2021 года. В этот же период будут организованы краевые профильные смены: «Юный десантник», «Юный танкист», «Юный спецназовец», «Юный снайпер» и «Юный пограничник».

Также Минобрнауки совместно с военкоматом и ДОСААФом организует среди военно-спортивных и военно-патриотических клубов краевые соревнования по огневой подготовке. Среди клубов в регионе пройдёт спартакиада по военно-прикладным видам спорта. Кроме того, ко всему перечисленному добавится финал краевой военно-спортивной игры «Зарница».

Напомним, что недавно в Алтайском крае сменился военный комиссар.