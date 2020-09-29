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Еще 93 случая. В Алтайском крае продолжает расти количество коронавирусных больных

Новости
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93 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. От ковида умерло пять человек. Растет число тяжелобольных. Подробности сообщает оперативный штаб.

С учетом вновь выявленных общее количество проходящих лечение на 29 сентября составляет 1064 человека. Из них в госпиталях находятся 1057 пациентов, амбулаторное лечение получают семеро. 208 пациентов считаются тяжелобольными и в последнее время этот показатель только растет. 69 подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением медиков и на самоизоляции находятся 3055 человек.

При это за минувшие сутки выздоровело 46 человек.

Как распределены 93 новых случая по территории региона:

  • Барнаул – 39,
  • Бийск – 19,
  • Целинный, Шелаболихинский районы – по 4 человека, 
  • Алтайский, Заринский, Ключевской, Кытмановский, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы – по 2 человека,
  • Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Тальменский, Шипуновский районы – по 1 человеку.

За все время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 13 728 случаев ковида. Из них 188 случаев – завозные, 7418 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 4392 – у больных внебольничной пневмонией, 3876 – у заболевших ОРВИ, в 5460 случаях – бессимптомное течение.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Anna Shvets/Pexels

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