Еще 93 случая. В Алтайском крае продолжает расти количество коронавирусных больных

Новости 29.09.2020 14:13 1220

93 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. От ковида умерло пять человек. Растет число тяжелобольных. Подробности сообщает оперативный штаб.

С учетом вновь выявленных общее количество проходящих лечение на 29 сентября составляет 1064 человека. Из них в госпиталях находятся 1057 пациентов, амбулаторное лечение получают семеро. 208 пациентов считаются тяжелобольными и в последнее время этот показатель только растет. 69 подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением медиков и на самоизоляции находятся 3055 человек.

При это за минувшие сутки выздоровело 46 человек.

Как распределены 93 новых случая по территории региона:

Барнаул – 39,

Бийск – 19,

Целинный, Шелаболихинский районы – по 4 человека,

Алтайский, Заринский, Ключевской, Кытмановский, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы – по 2 человека,

Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Тальменский, Шипуновский районы – по 1 человеку.

За все время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 13 728 случаев ковида. Из них 188 случаев – завозные, 7418 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 4392 – у больных внебольничной пневмонией, 3876 – у заболевших ОРВИ, в 5460 случаях – бессимптомное течение.