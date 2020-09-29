Главу Первомайского района Иванова вывели из комы после травмы

Новости 29.09.2020 13:24 2116

Медики вывели из состояния комы главу Первомайского района Александра Иванова, в которой он находился с 14 сентября после получения серьезной травмы. Но до сих пор не может сам дышать и говорить, сообщили источники «Толка».

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Информационное агентство передает, что врачи пока не делают каких-либо прогнозов до проведения специальных тестов и дальнейшего наблюдения. Иванов находится на аппарате ИВЛ.

Как ранее сообщал «Политсибру», о попадании в больницу в краевую клиническую больницу скорой помощи главы района стало известно две недели назад. Официально в правительстве сообщали, что это бытовая травма. По неофициальной информации, инцидент произошел в одном из ресторанов Барнаула ночью с 13 на 14 сентября, где Иванов якобы отмечал какое-то торжество.

Пока не понятно, как скоро он может приступить к своим обязанностям. Сейчас его заменяет Дмитрий Шипунов.

Александру Иванову 34 года, главой района он стал в декабре 2017 года. До этого был депутатом Барнаульской гордумы от «Единой России». Женат, воспитывает двоих детей.