Сбербанк провёл «Урок цифры» для алтайских школьников

Новости компаний 29.09.2020 13:55 662

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка второй год проводит «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение». В этом году в рамках темы ученикам рассказывают также о карьере в сфере Data Science. В Барнауле занятие прошло для учеников пятого класса гимназии № 40.

На лекции пятиклассники узнали о том, что такое искусственный интеллект, каким он бывает, как обучается, какие задачи способен решать самостоятельно, а в каких ему ещё требуется помощь и участие человека. Отдельное внимание было уделено теме работы в сфере Data Science, какие знания нужны и где можно обучаться в этой области школьникам. Спикер дал также оценку личностных качеств, которыми должен обладать специалист в сфере Data Science, и рассказал о карьерном пути и уровнях профессионального развития в этом направлении.

«Проект решает много важных задач, но самое главное, что он способен показать нашим детям, насколько многообразны возможности цифровых технологий. Такие встречи расширяют понимание того, как сегодняшний школьник может проявить себя в области «цифры» и что нужно и можно развивать, чтобы в будущем преуспеть, в частности, в перспективной сфере Data Science. Мы надеемся, что в том числе и благодаря таким урокам для кого-то из ребят современные технологии станут любимой профессией или своим делом, которым они будут «гореть» и сделают много собственных открытий», – прокомментировал управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

«Урок цифры» по искусственному интеллекту открыл серию партнерских уроков акции в 2020/2021 учебном году. Старт региональным открытым урокам по всей стране дал федеральный «Урок цифры», который состоялся 15 сентября. О профориентации школьников в сфере искусственного интеллекта говорили заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, а также руководители компаний-партнеров акции. Трансляцию посмотрели более 300 тысяч зрителей. В 2019 году по этой теме было организовано 96 региональных открытых уроков, в которых приняли участие 3,7 млн школьников.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» (урокцифры.рф) – это серия уроков, которые проводятся с целью знакомства учащихся с современными технологиями и развития у школьников навыков и компетенций, актуальных для цифровой экономики. Знаниями с учащимися делятся представители ведущих технологических компаний. Инициаторами «Урока цифры» являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».