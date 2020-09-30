Сенатор Белоусов отметил, что селу нужны креативные меры поддержки

Новости 29.09.2020 11:30 459

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов рассказал об участии аграрного Комитета СФ в заседании тематической секции в рамках VII Форума регионов Беларуси и России. Участники заседания обсудили условия для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи в целях устойчивого развития регионов Беларуси и России.

Несмотря на вынужденный переход в онлайн-режим, организаторы решили не отказываться от выездных заседаний, - коллеги в Республике Беларусь вышли на связь с сенаторами с местного агрокомбината "Дзержинский". Это крупное агропромышленное объединение, которое, несмотря на негативные последствия пандемии, работает стабильно и даже прибавило и в производстве продукции, и в экспорте.

Агропромышленный комплекс Беларуси развивается, в том числе, благодаря молодёжи, которая перенимает опыт тружеников села и искренне желает связать свою жизнь с малой Родиной, с землёй,- считает сенатор. Российское сельское хозяйство тоже нуждается в грамотных молодых специалистах. Именно подрастающее поколение, по мнению Сергея Белоусова, способно внести в сельскую жизнь положительные изменения, связанные с улучшением инфраструктуры, развитием предпринимательства и внедрением инновации в сферу АПК. Однако, ещё на этапе обучения, для привлечения в отрасль, молодым ребятам нужно демонстрировать современные возможности, технологичность и перспективы сельского хозяйства, тем самым стирая устоявшиеся стереотипы относительно работы на селе.

"Регионам нужны программы, направленные на развитие и закрепление людей на селе. Опыт совместной работы с коллегами из Беларуси убеждает, насколько важно наладить постоянный контакт с высшими и средними образовательными сельскохозяйственными учреждениями для привлечения выпускников на село. Идея создания Союзного рынка труда озвученная участниками заседания, реализация проектов по расширению компетенций кадров через активное использования информационных технологий, несомненно, станет важным фактором развития аграрного бизнеса в Союзном государстве. Необходимы комплексные и креативные меры, направленные на повышение занятости и деловой активности на селе. Так, например, в Алтайском крае, нарабатывается замечательный опыт реализации молодежных бизнес идей. Сегодня на базе Алтайского аграрного университета, при поддержке управления Алтайского края по предпринимательству и рыночной инфраструктуры, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, проходит конкурс бизнес идей среди молодежи 14-30 лет. Суть конкурса- в девизе «Защити свою идею и получи поддержку для её реализации». В рамках проекта участники получают право пройти обучающую программу по основам предпринимательства, получить индивидуальные консультации с руководителями аграрного бизнеса и экспертами. Уверен, такие примеры успешных практик, должны лечь в основу работы с молодежью в регионах и положительно сказаться на будущем сельских территорий и России и Беларуси", - резюмировал парламентарий.

В заседании сессии принял участие министр сельского хозяйства Республики Беларусь Иван Крупко, директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевёлкина, представители Российского союза сельской молодежи, начальник Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, руководители КФХ России и Беларуси.