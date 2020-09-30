Как прошла «Эстафета поколений» в Барнауле в 2020 году

Новости 29.09.2020 10:45 385

26 сентября 2020 года на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» прошла «Эстафета поколений», в которой вместе с ветеранами на старт вышли и самые юные биатлонисты, только начинающие свой спортивный путь.

В эстафете приняли участие 14 команд биатлонистов в возрасте от 10 до 72 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай. Гонка включала в себя шесть этапов с огневыми рубежами. Младшие спортсмены соревновались на кроссовой дистанции, остальные бежали на лыжероллерах. Эстафета передавалась от младших к старшим участникам.

«К сожалению, в этом году не так много стартов было, поэтому любой старт для спортсмена значим. К тому же, эти соревнования набирают популярность и завоевать кубок или медаль на «Эстафете поколений» в Алтайском крае – это престижно и для москвичей, и для жителей Республики Алтай и других регионов», – рассказал председатель союза ветеранов биатлона Алтая и почетный гражданин Барнаула Сергей Локтев.

Вторым фактором интереса спортсменов к «Эстафете поколений» стала материальная мотивация – компания «Гудвилл» подготовила для победителей денежные призы. Кроме того, от алтайского Союза ветеранов биатлона победители гонки получили кубки и медали.

Награждены три команды (шесть человек в каждой), занявшие первые места:

«Алтай-1» «Агрохолдинг Гудвилл» «Бийск»

В нынешнем году особенностью эстафеты стала патриотическая составляющая. Первоначально старт планировалось провести весной, однако из-за неблагополучной эпидобстановки он был перенесён на сентябрь. Соревнования посвящены 75-летию Победы и приурочены к окончанию Второй Мировой Войны, которое было документально зафиксировано именно в сентябре.

Аналогов таким соревнованиям не существует, они проводятся только в Барнауле.