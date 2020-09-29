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Назначен и.о. вице-премьера алтайского правительства

Новости
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28 сентября бывший глава Усть-Канского района Эжер Ялбаков назначен и.о. первого зампреда правительства Республики Алтай по внутренней политике, передаёт пресс-служба республиканского кабмина.

К исполнению обязанностей Эжер Ялбаков приступил со вторника, 29 сентября. Накануне в Усть-Кане прошла внеочередная сессия районного совета депутатов, на которой была принята досрочная отставка Ялбакова. Тот сообщил, что ему предложена новая должность, однако не уточнил, какая.

С 2015 по 2017 год Эжер Ялбаков уже занимал пост вице-премьера республики, а также руководил единым аппаратом главы и правительства региона. Интересно, что с поста он был снят, по данным Telegram-канала "Лысый бурундук", нынешним начальником аппарата правительства Анатолием Донским.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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