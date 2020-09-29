«Хорошо, что не 37 год». Алтайский министр рассказал о конфликте вокруг детского питания

Новости 29.09.2020 9:10 1297

Министр образования Алтайского края Максим Костенко в прямом эфире в Инстаграм рассказал о конфликте вокруг школьного питания в Алтайском крае, при чем здесь депутаты Госдумы, а также ответил на вопросы родителей.

О чем рассказал министр?

Впрочем, конфликт министр назвал «информационной ситуацией, которая развернулась в крае и не только…». Максим Костенко поделился собственным видением этой ситуации. Он пояснил, что до сих пор в регионе говорили о создании минимально достаточных условий (удовлетворительных для Роспотребнадзора) для организации питания школьников. Министр пояснил, что в регионе существует план поэтапной модернизации оборудования, в последний раз, по словам Костенко, его масштабно обновляли в 2008-2010 годах. При этом, министр однозначно заявил, что школы Алтайского края были готовы к организации бесплатного питания, что не снимает вопроса о необходимости модернизации.

«Однако в школах, к примеру, в Барнауле есть переукомплектованность, а Роспотребнадзор поставил задачу, что все школьники должны питаться до 4 урока. Вот был в чем вопрос, который мы долго обсуждали», - пояснил он.

Как уточнил министр, это касалось школ в шести крупных муниципалитетах региона.

Также он заявил, что благодарен Геннадию Онищенко за замечания, которые он сделал.

«Беседа состоялась в очень дружелюбной обстановке. Я специально говорю об этом в прямом эфире. Он обозначил те проблемы, о которых сказал на селекторном совещании. И в адрес других регионов они также были, но почему-то написали только про Алтайский край. Геннадий Григорьевич, как человек опытный говорил про следующий этап […] продолжаем модернизировать оборудование. […] Я не уверен, что Геннадий Григорьевич говорил «засужу», потому что мы беседовали в очень доброжелательной атмосфере», - уточнил он.

При этом Костенко отметил, что массового обращения родителей в СМИ и на «горячую линию» не было. По его словам, были отдельные обращения, а системный вопрос - только один, он касался питания барнаульских школьников. Анализ ситуации уже сделан.

Также министр заявил, что депутатов Государственной думы, которые высказывались в защиту Алтайского края на своих страницах в социальных сетях для «прикрытия конфликта» никто не привлекал.

«Они высказали мнение по поводу того, что видят на своих округах… Мы же в демократическом обществе, поэтому каждый имеет право высказать свое мнение», - заключил он.

Он также заметил, что в каждую школу направлены рекомендации, как родители школьников могут проверить меню и качество питания школьников. Он уточнил, что сейчас действует особый режим в связи с распространением ОРВИ и коронавируса, поэтому об этом необходимо договариваться с администрацией, чтобы соблюсти режимы.

Также министр ответил на вопросы родителей, касающиеся цифровой образовательной среды, а также подъема заболеваемости в школах и детских садах. Он также признался, что все это время его посещает одна мысль: «Хорошо, что сейчас не 37 год…».

О чем писали СМИ по поводу детского питания в Алтайском крае

О том, что Алтайский край подвергся жесткой критике со стороны главы группы по контролю за обеспечение школьников горячим питанием Геннадия Онищенко, стало известно из публикаций федеральных СМИ. Кстати, его претензии были направлены не только в сторону нашего региона. В частности «Политсибру» обнаружил материалы, в которых говорится, что Онищенко достаточно жестко, к примеру, прошелся по организации школьного питания в Рязанской области. Однако если там, судя по всему, на претензии думца отреагировали не столь остро, в нашем регионе развернулась целая кампания.

В частности региональный минобр рассказал, что социальной напряженности в крае по поводу организации детского питания нет, как нет и жалоб на «горячую линию». Кстати, все звонки, которые поступают по этому поводу, классифицируются как обращения. Впрочем, справедливости ради нужно признать, что их действительно не много. К примеру, как рассказал «Полисибру» член общественной палаты края (ОПАК) Геннадий Шейда, на «горячую линию», которую организовывала ОПАК в начале сентября, зафиксированы единичные звонки по поводу качества питания в школах. Больший резонанс, по его словам, вызвала организация учебного процесса в связи с рекомендациями Роспотребнадзора и закупка оборудования для предотвращения заболеваемости.

Затем в федеральных СМИ появились заявления Онищенко, который якобы намерен направить в Алтайский край комиссию, чтобы разобраться с организацией школьного питания. Об этом сообщил EVO-RUS.COM

После этого в социальных сетях были распространены заявления депутатов Государственной думы, которые рассказали, что встречались с Онищенко и поясняли, что «Алтайский край – сложный регион», приглашали его на Алтай, чтобы он сам убедился, что все дети начальной школы получают горячее питание и тд. Примерно в то же время появилось обращение председателя Алтайского краевого совета родительской общественности Анны Паутовой, в котором она заявила, что региону нужны не комиссии, а возможность конструктивного выстраивания диалога.

При этом в родительских чатах продолжаются обсуждения детского меню. Часть родителей школьников крайне резко реагирует на блюда без мяса, которые время от времени дают детям на завтрак (к примеру, молочную кашу). Однако, на данном этапе не многие из них готовы выходить с критикой или даже предложениями за пределы этих чатов. Кроме того, как неоднократно рассказывали специалисты, далеко не у всех детей сформирована правильная привычка питания. Это значит, что меню, которое одновременно устроило бы всех, составить невозможно. В этой ситуации самой большой проблемой представляется отсутствие буфетов в школе. Единственным выходом для многих родителей (это касается не только младших школьников) давать с собой детям перекусы. Кстати, о том, что так поступает в отношении сына, рассказал и Максим Костенко.

А вот чем все же закончится возникший в медийном поле конфликт, пока сказать сложно. По данным источников «Политсибру», он может перейти в личную плоскость. Тогда, увы, ни о каком конструктиве говорить уже не придется. А на кону дети.