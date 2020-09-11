Алтайское Минприроды «открещивается» от застройки барнаульского Ковша

Новости 28.09.2020 18:20 705

Минприроды Алтайского края сообщило, что не принимает участия в судьбе барнаульского Ковша, который планируется частично засыпать и застроить. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

И.о. министра Лариса Беребердина в ответ на соответствующий запрос сообщила, что ситуация находится в плоскости полномочий федеральных и муниципальных, но никак не краевых органов власти, но не краевых. Конкретнее: акватория залива находится в федеральной собственности, а прибрежные участки – в городской. Беребердина также заявила, что решение вопроса о создании искусственного земельного участка на Ковше не зависит от министерства.

Вместе с тем, «Банкфакс» указывает, что, согласно федеральному законодательству, краевое Минприроды в любом случае должно согласовать проект разрешения. Также издание отмечает, что в 2017 году именно Минприроды от своего имени готовило проект разрешения на создание искусственного участка на Ковше.

О планах застройки Ковша и подробностях сложившейся на его берегах обстановки читайте по ссылке ниже и в других материалах «Политсибру».