Для усиления медслужбы в Алтайском крае подключают студентов и ординаторов

Новости 28.09.2020 17:45 1691

Как рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, ситуация с кадрами очень напряженная.

«Мы фиксируем рост обращаемости пациентов в учреждения здравоохранения. Он обусловлен эпидпроцессом по ОРВИ, гриппу и коронавирусу. Конечно все это усложняет процесс оказания медицинской помощи, кроме того медики тоже болеют. Даже соблюдая на рабочих местах все меры профилактики они приходят домой в семьи и в том числе могут заражаться там. В итоге ситуация по кадрам напряженная», - пояснил он.

По словам министра в Алтайском крае «подключили возможности медицинских вуза и колледжа. Это студенты 5-6 курсов медуниверситета, 3 курса колледжа, а также ординаторы.

По словам министра, студентов используют для контроля термометрии на входе в поликлиники, опрос пациентов по чек-листу и другие процедуры.

Ведомство предполагает привлечь для усиления медслужбы в крае порядка 300 человек.