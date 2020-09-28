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Для усиления медслужбы в Алтайском крае подключают студентов и ординаторов

Новости
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Как рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов,  ситуация с кадрами очень напряженная.

«Мы фиксируем рост обращаемости пациентов в учреждения здравоохранения. Он обусловлен эпидпроцессом по ОРВИ, гриппу и коронавирусу.  Конечно все это усложняет процесс оказания медицинской помощи,  кроме того медики тоже болеют. Даже соблюдая на рабочих местах все  меры профилактики они приходят домой в семьи и в том числе могут заражаться там.  В итоге ситуация по кадрам напряженная», - пояснил он.

По словам министра в Алтайском крае «подключили возможности медицинских вуза и колледжа.  Это студенты 5-6 курсов медуниверситета, 3 курса колледжа, а также ординаторы.

По словам министра, студентов используют для контроля термометрии на входе в поликлиники, опрос пациентов по чек-листу и другие процедуры.

Ведомство предполагает привлечь для усиления медслужбы  в крае порядка 300 человек.  

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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