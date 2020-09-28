Бийской больнице не хватает мест для лечения коронавирусных пациентов

Новости 28.09.2020 17:12 2008

На базе Бийской центральной районной больницы, возможно, будет развернут ковидный госпиталь. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на пресс-конференции 28 сентября.

Глава минздрава пояснил, что сейчас решается вопрос с оснащением койкомест кислородом.

В действующем ковидном госпитале (горбольница №2) количество мест уже ограничено.

Дополнительные койки будут развернуты и в Новоалтайске - около 240 мест.

Всего в Алтайском крае развернуто 2168 койка для пациентов с коронавирусом. Планируется увеличивать их количество и дальше.

«В течение этой недели мы дополнительно развернем около 1000 коек. Конечно, это будет происходить не во вред основной медпомощи: хирургической и острой кардиологической. Мы сохраняем БСМП, краевую клиническую, кардиодиспансер», - уточнил Дмитрий Попов.