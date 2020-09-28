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Бийской больнице не хватает мест для лечения коронавирусных пациентов

Новости
2008
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На базе Бийской центральной районной больницы, возможно, будет развернут ковидный госпиталь. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на пресс-конференции 28 сентября.

Глава минздрава пояснил, что сейчас решается вопрос с оснащением койкомест кислородом.

В действующем ковидном госпитале (горбольница №2) количество мест уже  ограничено.

Дополнительные койки будут развернуты и в Новоалтайске - около 240 мест.

Всего в Алтайском крае развернуто 2168 койка для пациентов с коронавирусом. Планируется увеличивать их количество и дальше.

«В течение этой недели мы дополнительно развернем около 1000 коек. Конечно, это будет происходить не во вред основной медпомощи: хирургической и острой кардиологической. Мы сохраняем БСМП, краевую клиническую, кардиодиспансер», - уточнил Дмитрий Попов.

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Вот только пока всем желающим ее не делают

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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