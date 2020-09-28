Спрос будет. Алтайский минздрав ждет много желающих сделать прививку от коронавируса

Новости 28.09.2020 16:48 1320

Минздрав Алтайского края прогнозирует высокий спрос на вакцинацию против коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на пресс-конференции 28 сентября.

«Коллективный иммунитет должен быть не ниже 70%, его можно приобрести переболев или после вакцинации. Других вариантов нет», - уточнил министр, имея ввиду, что могло бы затормозить распространения вируса.

Попов также рассказал, что против гриппа на сегодняшний день привито более 530 тысяч жителей края.

Вакцинация от ковида только началась. На минувшей неделе в край поступили первые 42 дозы. Поставили их добровольцам из числа медиков.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина добавила, что исследования иммунитета против коронавируса в регионе проводятся. И процент выявляется небольшой.

«Мы получили определенное количество тест-систем для такого тестирования. Но по результатам исследований, которые проводят коммерческие организации и учреждения для своих сотрудников, иммуноглобулин выявляется у 6,8% тестируемых. Это то, что свидетельствует о перенесении заболевания и формирования иммунитета», - сказала Калинина.

Она подчеркнула, что для целенаправленной оценки иммунитета, будут включать только тех, кто переболел. Сейчас же исследуют и перенесших заболевание, и здоровых людей.

На иммунитет проверено 12,5 тысяч жителей Алтайского края.