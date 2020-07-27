Иркутского депутата, сына экс-губернатора задержали по подозрению в мошенничестве

Новости 28.09.2020 15:58 663

Следователи «взяли» депутата Иркутского Заксобрания, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Подробности сообщает пресс-служба СК РФ.

«По месту жительства и работы Андрея Левченко, а также у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления», - сообщили в следкоме.

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Правоохранители считают, что он причастен к мошенническому хищению средств фонда, которое расследуется с февраля 2019 года в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обвинение по этому делу уже предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.

По версии следствия, Хамуляк вместе с иными лицами в октябре 2017 года предоставили в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы для отбора подрядчика для ремонта и замены лифтов.

Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск оборудования на сумму 167 млн рублей. После этого указанные лица создали еще одну компанию, которая увеличила стоимость работ до 319 млн рублей. Они предоставляли в Фонд капремонта отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оборудования и работ.

В следкоме считают, что бюджету области причинен ущерб в 185 млн рублей.

Андрей Левченко был избран в Заксобрание региона в 2016 году от КПРФ. Он является генеральным директором ЗАО «Стальконструкция» и президентом Федерации дзюдо Иркутска. Его отец, Сергей Левченко был губернатором региона с октября 2015 года по декабрь 2019 года.